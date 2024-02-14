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Тілль може повернутися у Ворсклу

Люксембурзький хавбек має змогу відновити виступи в УПЛ
Сьогодні 20:37 184 0
Тілль може повернутися у Ворсклу
#Колос, #ЛНЗ Черкаси, #Олександрія, #Ворскла Полтава, #Олів'є Тілль

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Ворскли Олів'є Тілль може повернутися до полтавського клубу.

Про це повідомляє Ігор Бурбас.

Люксембурзький хавбек має змогу відновити виступи в УПЛ.

Раніше Тіллем цікавився ЛНЗ, але переговори з черкаським клубом зайшли в глухий кут.

Також Колос проявляв інтерес до гравця, однак відмовився від цього підписання.

Повідомляється, що люксембурзького півзахисника запропонували Олександрії.

Нагадаємо, Олів'є Тілль залишив Полтаву після початку повномасштабної війни та приєднався спершу на правах оренди, а потім підписав повноцінний контракт з клубом нижчого дивізіону чемпіонату Туреччини Еюпспор.

Нещодавно Ворскла оголосила про перехід французького півзахисника Самби Сіссоко.

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