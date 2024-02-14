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Ворскла підписала французького півзахисника

Ворскла підсилилась 24-річним хавбеком
Сьогодні 14:30 102 0
Ворскла підписала французького півзахисника
#Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Ворскла Полтава

Джерело - vorskla.com.ua.

Ворскла оголосила про перехід французького півзахисника Самби Сіссоко.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Футболіст буде виступати під 92-м номером.

Останнім клубом 24-річного Сіссоко був бельгійський Серен. До цього ж Самбу у себе на батьківщині захищав кольори клубів Тур, Реймс та Кевії. Також він виступав за збірні Франції U-19, U-20 та U-21.

Наразі Ворскла посідає сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату України із 23 очками в активі.

Раніше Дніпро-1 намагався підписати нападника Ворскли Степанюка.

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