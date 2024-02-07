Головний тренер Жирони Мічел може очолити Челсі

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Жирони Мічел Санчес може очолити Челсі чи Барселону.
Про це повідомив журналіст Маркос Беніто.
Замінити Мічела в команді Артема Довбика та Віктора Циганкова може коуч Лас-Пальмас Хав'єр Гарсія Пім'єнта.
Контракт 48-річного іспанця з жирондинським клубом розрахований до літа 2026 року.
😮 MÍCHEL, pretendido por BARÇA y CHELSEA.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 7, 2024
🔁 "GARCÍA PIMIENTA sería su SUSTITUTO en el GIRONA".
🚨 La EXCLUSIVA de @marcosbenito9, anoche en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/OOFc7roGEK
Нагадаємо, тренер та два лідери Жирони пропустять матч з Реалом.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!