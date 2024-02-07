Головне
Франція виграла змішану естафету на чемпіонаті світу, Україна - 7-ма
Сьогодні 19:34 486
Прометей переграв іспанський Ховентут у 18 турі Єврокубка
Сьогодні 21:14 23
Шевченко: Сьогодні працюємо в Парижі на конгресі УЄФА
Сьогодні 16:52 406
Качараба перейшов у ДАК
Сьогодні 15:10 309
17-річний український воротар дебютував за Реал
Сьогодні 12:45 930
Педріньйо підписав новий контракт із Шахтарем
Вчора 19:57 653
Калініна переграла італійку на старті турніру в Абу-Дабі
Вчора 19:39 601
Цуренко програла самсоновій на турнірі в Абу-Дабі
Вчора 19:24 849 1
Став відомий склад України на першу гонку ЧС-2024
Вчора 18:40 1035
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 16:15 23073
Прямі трансляції

Головний тренер Жирони Мічел може очолити Челсі

Жирона може замінити Мічела наставником Лас-Пальмасом
Сьогодні 17:52 382 0
Головний тренер Жирони Мічел може очолити Челсі
Фото: Getty Images
#Барселона, #Жирона, #Челсі, #Мічел Санчес

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес може очолити Челсі чи Барселону.

Про це повідомив журналіст Маркос Беніто.

Замінити Мічела в команді Артема Довбика та Віктора Циганкова може коуч Лас-Пальмас Хав'єр Гарсія Пім'єнта.

Контракт 48-річного іспанця з жирондинським клубом розрахований до літа 2026 року.

Нагадаємо, тренер та два лідери Жирони пропустять матч з Реалом.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Дюбуа викликав на бій Хрговича Дюбуа викликав на бій Хрговича 494
17-річний український воротар дебютував за Реал 17-річний український воротар дебютував за Реал 930
Нападник Динамо зацікавив Наполі Нападник Динамо зацікавив Наполі 1015
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 30892
Стало відомо, за яку команду Реала виступатиме Волошин Стало відомо, за яку команду Реала виступатиме Волошин 563
Тренер та два лідери Жирони пропустять матч з Реалом Тренер та два лідери Жирони пропустять матч з Реалом 740
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 358694 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4981
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 28980 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 88658
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15581 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63272 1