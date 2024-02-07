Головний тренер Жирони Мічел може очолити Челсі

Жирона може замінити Мічела наставником Лас-Пальмасом

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес може очолити Челсі чи Барселону.

Про це повідомив журналіст Маркос Беніто.

Замінити Мічела в команді Артема Довбика та Віктора Циганкова може коуч Лас-Пальмас Хав'єр Гарсія Пім'єнта.

Контракт 48-річного іспанця з жирондинським клубом розрахований до літа 2026 року.

😮 MÍCHEL, pretendido por BARÇA y CHELSEA.



🔁 "GARCÍA PIMIENTA sería su SUSTITUTO en el GIRONA".



🚨 La EXCLUSIVA de @marcosbenito9, anoche en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/OOFc7roGEK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 7, 2024

Нагадаємо, тренер та два лідери Жирони пропустять матч з Реалом.

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