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Збірна Росії зіграє товариський матч із Парагваєм

Матч відбудеться 25 березня
Сьогодні 15:54 307 0
Збірна Росії зіграє товариський матч із Парагваєм

Джерело - rfs.ru.

Збірна Парагваю зіграє товариський матч з Росією.

Про це повідомляє Російський футбольний союз.

Матч відбудеться у Москві 25 березня.

При цьому у РФС відзначили, що гра буде враховуватися у рейтингу ФІФА. 

21 березня також у Москві збірна Росії зіграє матч з національною командою Сербії. Раніше УАФ закликала УЄФА та ФІФА не допустити товариський проведення даного матчу.

Нагадаємо, що з лютого 2022 року збірну Росію було відсторонено від усіх міжнародних турнірів. Росіяни грали лише неофіційні товариські матчі. Останній з них відбувся 20 листопада проти Куби (8:0).

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