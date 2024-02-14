Збірна Росії зіграє товариський матч із Парагваєм

Джерело - rfs.ru.
Збірна Парагваю зіграє товариський матч з Росією.
Про це повідомляє Російський футбольний союз.
Матч відбудеться у Москві 25 березня.
При цьому у РФС відзначили, що гра буде враховуватися у рейтингу ФІФА.
21 березня також у Москві збірна Росії зіграє матч з національною командою Сербії. Раніше УАФ закликала УЄФА та ФІФА не допустити товариський проведення даного матчу.
Нагадаємо, що з лютого 2022 року збірну Росію було відсторонено від усіх міжнародних турнірів. Росіяни грали лише неофіційні товариські матчі. Останній з них відбувся 20 листопада проти Куби (8:0).