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Карпати переграли Минай у контрольному матчі

Команда Мирона Маркевича перемогла представника УПЛ з рахунком 2:0.
Сьогодні 15:26 206 0
Карпати переграли Минай у контрольному матчі
#Карпати, #Минай

Джерело - Чемпіон.

Минай поступився Карпатам у контрольному матчі.

Гра завершилась з рахунком 2:0 на користь львів'ян.

Наступний матч Карпати зіграють у суботу, 17 лютого, проти Металіста.

Товариський матч

14 лютого

Минай - Карпати 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Чачуа, 0:2 - 55 Тлумак

Карпати перший тайм: Кожухар, Сухар, Козік, Бабогло, Булеза, Чех, Чачуа, Полегенько, Картушов, Демченко, Іґор Невес.

Карпати другий тайм: Кожухар, Романюк, Векляк, Мизюк, Саків, Клименко, Рябов, Тлумак, Шах, Резнік, Сидун.

Наразі Минай посідає останнє місце у турнірній таблиці УПЛ із 6 очками в активі. Водночас Карпати лідирують у чемпіонській групі Першої ліги.

Раніше Карпати орендували двох гравців Шахтаря та підписали Тлумака.

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