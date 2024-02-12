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Дніпро-1 намагався підписати нападника Ворскли Степанюка

Юрій Максимов працював з форвардом у полтавському клубі
Сьогодні 19:21 183 0
Дніпро-1 намагався підписати нападника Ворскли Степанюка
#Руслан Степанюк, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ворскли Руслан Степанюк міг змінити клуб у зимове трансферне вікно.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

Дніпро-1 намагався підписати футболіста, у якого завершується контракт влітку.

Новий головний тренер дніпрян Юрій Максимов працював зі Степанюком у полтавській команді.

Цього сезону Руслан забив 8 голів та віддав 6 асистів у 21-у матчі.

Напередодні Ворскла переграла Согдіану в контрольному матчі.

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