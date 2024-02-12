Дніпро-1 намагався підписати нападника Ворскли Степанюка

Джерело - Чемпіон.
Нападник Ворскли Руслан Степанюк міг змінити клуб у зимове трансферне вікно.
Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.
Дніпро-1 намагався підписати футболіста, у якого завершується контракт влітку.
Новий головний тренер дніпрян Юрій Максимов працював зі Степанюком у полтавській команді.
Цього сезону Руслан забив 8 голів та віддав 6 асистів у 21-у матчі.
Напередодні Ворскла переграла Согдіану в контрольному матчі.
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