Дніпро-1 намагався підписати нападника Ворскли Степанюка

Юрій Максимов працював з форвардом у полтавському клубі

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ворскли Руслан Степанюк міг змінити клуб у зимове трансферне вікно.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

Дніпро-1 намагався підписати футболіста, у якого завершується контракт влітку.

Новий головний тренер дніпрян Юрій Максимов працював зі Степанюком у полтавській команді.

Цього сезону Руслан забив 8 голів та віддав 6 асистів у 21-у матчі.

Напередодні Ворскла переграла Согдіану в контрольному матчі.

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