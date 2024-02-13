Гвардіола оцінив результативність Голанда

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд демонструє видатну результативність у своїх матчах.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"Ерлінг молодий. Він грає на найскладнішій позиції на полі. Його оточують 4-5 гравців. Я сказав йому, щоб він зберігав позитивний настрій і забиті м’ячі прийдуть.

Справа не тільки в голах. Він повинен надихати своїх товаришів по команді. Такому високому хлопцю непросто повернутися після травми. Він жадає забивати голи, але йому потрібно було розслабитися.

Він дуже сильний. Він дійсно добре адаптувався. У мене неймовірна команда, яка добре приймає новачків. Їм потрібен один день, і вони стають частиною команди. Ерлінг відчув це з того моменту, як перейшов.

Ми ніколи не тиснули на нього, щоб він забивав голи, і він справлявся з цим чудово. Подивіться на його показники: в такому віці навіть у Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду таких не було. Він забивав голи, де б він не грав. Ми раді, що він повернувся після того, як пропустив 2 місяці", – сказав Гвардіола.