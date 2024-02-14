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Лунін: Ми зробили невеликий крок уперед

Андрій Лунін прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига (1:0).
Сьогодні 11:34 343 0
Лунін: Ми зробили невеликий крок уперед
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - realmadrid.com.

Реал здобув важку перемогу над Лейпцигом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів український воротар іспанського клубу Андрій Лунін.

"Матч був дуже важким і вимогливим. Я дуже радий і вдячний команді за напружену роботу. Ми всі разом подолали це. Ми здобули хорошу перемогу з гарними емоціями. Нам потрібно подумати про наступний матч.

Завжди хочеться покращити ситуацію, гру чи результат, але ми йдемо з перемогою та з невеликою перевагою. На Бернабеу буде нова гра з нуля. Ми зробили невеликий крок вперед, але ми маємо продовжувати.

Незарахований гол? Суперник відштовхував мене, вважаю, це можна інтерпретувати як фол. Не знаю. Після того, як я вибив, гравець вдарив з краю штрафного майданчика. Потім я зробив пару кроків уперед, тому що у мене не було часу повернутися на позицію, залишився попереду, щоб мати змогу зреагувати, якщо м’яч повернеться. Думаю, це через офсайд", - розповів Лунін.

Відзначимо, що Лунін наразі виграє конкуренцію в Кепи Аррісабалаги. Для українця це був п'ятий поспіль матч у стартовому складі Реала. 

"Вершкові" завдяки голу Браїма Діаса святкували перемогу з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться в Іспанії 6 березня.

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