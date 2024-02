Український воротар Андрій Лунін зіграв свій найкращий матч за Реал у грі 1/8 фіналу проти німецького РБ Лейпциг.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Карло Анчелотті.

Український воротар у матчі з Лейпцигом здійснив 9 сейвів. "Вершкові" завдяки голу Браїма Діаса святкували перемогу з рахунком 1:0.

Відзначимо, що Лунін наразі виграє конкуренцію в Кепи Аррісабалаги. Для українця це був п'ятий поспіль матч у стартовому складі Реала.

Матч-відповідь відбудеться в Іспанії 6 березня.

🗣️ Ancelotti: "It could have ended in a draw, let's be honest. This was Lunin's best game since I met him." pic.twitter.com/Xe3qmuWS69