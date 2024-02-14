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Анчелотті: Це була найкраща гра Луніна

Карло Анчелотті оцінив гру українського голкіпера Андрія Луніна у матчі Ліги чемпіонів проти Лейпцига
Сьогодні 08:55 374 0
Анчелотті: Це була найкраща гра Луніна
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Андрій Лунін зіграв свій найкращий матч за Реал у грі 1/8 фіналу проти німецького РБ Лейпциг.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Карло Анчелотті.

"Це була найкраща гра Луніна з того часу, як я з ним вперше зустрівся. Він зіграв чудово", - сказав Анчелотті.

Український воротар у матчі з Лейпцигом здійснив 9 сейвів. "Вершкові" завдяки голу Браїма Діаса святкували перемогу з рахунком 1:0.

Відзначимо, що Лунін наразі виграє конкуренцію в Кепи Аррісабалаги. Для українця це був п'ятий поспіль матч у стартовому складі Реала.

Матч-відповідь відбудеться в Іспанії 6 березня.

Актуально: Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у Лізі чемпіонів

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