Визначились арбітри матчу Шахтар - Марсель.

Бельгійська бригада арбітрів працюватиме на матчі Шахтар - Марсель.

УЄФА призначила бельгійця Еріка Ламбрехтса головним арбітром першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар - Марсель.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Асистенти головного рефері будуть Йо де Вейрдт та Кевін Монтені. Четвертий арбітр – Натан Вербоомен.

Відеопомічником рефері буде Денніс Гіглер з Нідерландів. Асистент відеопомічника - бельгієць Ян Ботерберг.

Перший матч буде номінально домашнім для українського клубу і відбудеться у четвер, 15 лютого. Початок - о 19:45 за київським часом.

Раніше Шахтар назвав заявку на Лігу Європи.