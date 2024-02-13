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Визначились арбітри матчу Шахтар - Марсель.

Бельгійська бригада арбітрів працюватиме на матчі Шахтар - Марсель.
Сьогодні 15:31 166 0
Визначились арбітри матчу Шахтар - Марсель.
#Марсель, #Шахтар

Джерело - tribuna.com.

УЄФА призначила бельгійця Еріка Ламбрехтса головним арбітром першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар - Марсель.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Асистенти головного рефері будуть Йо де Вейрдт та Кевін Монтені. Четвертий арбітр – Натан Вербоомен. 

Відеопомічником рефері буде Денніс Гіглер з Нідерландів. Асистент відеопомічника - бельгієць Ян Ботерберг.

Перший матч буде номінально домашнім для українського клубу і відбудеться у четвер, 15 лютого. Початок - о 19:45 за київським часом.

Раніше Шахтар назвав заявку на Лігу Європи.

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