Анчелотті визначився із голкіпером Реала на матч з Лейпцигом

Італійський фахівець розповів про вибір голкіпера на матч з РБ Лейпцигом

Джерело - AS.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті знає, хто займатиме позицію воротаря в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з РБ Лейпцигом.

Про це італієць розповів на пресконференції напередодні гри.

"Для мене зрозуміло. Не переймайтеся дуже, завтра дізнаєтеся", – сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що до заявки Реала потрапило відразу 3 голкіпери - Андрій Лунін, Кепа Аррісабалага та Фран Гонсалес

Матч РБ Лейпциг - Реал Мадрид відбудеться у вівторок, 13 лютого, о 22:00 за київським часом.

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