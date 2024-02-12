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Анчелотті визначився із голкіпером Реала на матч з Лейпцигом

Італійський фахівець розповів про вибір голкіпера на матч з РБ Лейпцигом
Сьогодні 22:22 208 0
Анчелотті визначився із голкіпером Реала на матч з Лейпцигом
Фото: Getty Images
#Ліга чемпіонів, #РБ Лейпциг, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті

Джерело - AS.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті знає, хто займатиме позицію воротаря в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з РБ Лейпцигом.

Про це італієць розповів на пресконференції напередодні гри.

"Для мене зрозуміло. Не переймайтеся дуже, завтра дізнаєтеся", – сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що до заявки Реала потрапило відразу 3 голкіпери - Андрій Лунін, Кепа Аррісабалага та Фран Гонсалес

Матч РБ Лейпциг - Реал Мадрид відбудеться у вівторок, 13 лютого, о 22:00 за київським часом.

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