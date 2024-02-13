Лунін вийде у стартовому складі Реала на матч з Лейпцигом

Джерело - Чемпіон.
Тренерський штаб Реала визначився зі стартовим складом команди на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Лейпцигом.
Лейпциг - Реал - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
Раніше повідомлялося, що в основі мадридського клубу вийде український воротар Андрій Лунін. Водночас Кепа Аррісабалага вп'яте поспіль залишиться у запасі.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 13, 2024
🆚 @RBLeipzig#UCL pic.twitter.com/15iieYajc6
Матч РБ Лейпциг - Реал Мадрид відбудеться у вівторок, 13 лютого, о 22:00 за київським часом.
На пресконференції напередодні гри наставник вершкових Карло Анчелотті розповів про вибір воротаря на перший матч плей-оф ЛЧ.