Харатін перейде до словацького клубу

Українець стане гравцем ДАКа 1904

Український хавбек Ігор Харатін має перейти до словацького клубу ДАК 1904.

Про це повідомляє Nemzeti Sport.

Харатін вже прибув у розташування своєї нової команди і про трансфер мають оголосити вже найближчим часом.

У цьому сезоні Ігор провів 8 матчів за дублюючий склад Легії. За основну команду польського клубу не грав.

ДАК нині перебуває на 6 місці у чемпіонаті Словаччини. Цього року словацька команда вже підписала Тараса Качарабу, а спортивним директором є колишній шеф-скаут Дніпра-1 Гліб Платов.

Нагадаємо Харатін провів 4 матчі за збірну України, але востаннє викликався ще у 2021 році.