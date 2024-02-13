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Харатін перейде до словацького клубу

Українець стане гравцем ДАКа 1904
Сьогодні 20:24 159 0
Харатін перейде до словацького клубу
#Ігор Харатін

Джерело - isport.ua.

Український хавбек Ігор Харатін має перейти до словацького клубу ДАК 1904.

Про це повідомляє Nemzeti Sport.

Харатін вже прибув у розташування своєї нової команди і про трансфер мають оголосити вже найближчим часом.

У цьому сезоні Ігор провів 8 матчів за дублюючий склад Легії. За основну команду польського клубу не грав.

ДАК нині перебуває на 6 місці у чемпіонаті Словаччини. Цього року словацька команда вже підписала Тараса Качарабу, а спортивним директором є колишній шеф-скаут Дніпра-1 Гліб Платов.

Нагадаємо Харатін провів 4 матчі за збірну України, але востаннє викликався ще у 2021 році.

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