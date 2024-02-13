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Шахтар вилетів до Гамбурга на матч Ліги Європи

Матч ЛЄ відбудеться 15 лютого
Сьогодні 20:10 175 0
Шахтар вилетів до Гамбурга на матч Ліги Європи
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар завершив навчально-тренувальний збір у Туреччині та вилетів до німецького Гамбургу, де відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Марселя.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Усі футболісти донецького клубу перебували в гарному настрої, зробивши спільне фото в салоні літака.

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Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Раніше визначились арбітри матчу Шахтар - Марсель.

Нагадаємо, що матч з Марселем відбудеться 15 лютого. Початок о 19:45.

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