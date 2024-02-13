Шахтар вилетів до Гамбурга на матч Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар завершив навчально-тренувальний збір у Туреччині та вилетів до німецького Гамбургу, де відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти французького Марселя.
Про це повідомляє пресслужба гірників.
Усі футболісти донецького клубу перебували в гарному настрої, зробивши спільне фото в салоні літака.
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Раніше визначились арбітри матчу Шахтар - Марсель.
Нагадаємо, що матч з Марселем відбудеться 15 лютого. Початок о 19:45.
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