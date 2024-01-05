Гравець став вільним агентом

Зоря розірвала контракт із півзахисником Юрієм Тлумаком.

Про це повідомляє Sport.ua.

Угоду розірвали за обопільною згодою сторін, хоча контракт був чинний до кінця 2024 року.

21-річний Юрій Тлумак має пропозиції про продовження кар'єри від трьох команд УПЛ та Першої ліги. Конкретика в цьому питанні повинна з'явитися наступного тижня.

У поточному сезоні Юрій Тлумак провів за Зорю один поєдинок в чемпіонаті УПЛ і ще в трьох був у запасі.

Раніше повідомлялося, що Мальме готує трансфер нападника Зорі.