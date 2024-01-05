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Зоря розірвала контракт із півзахисником

Гравець став вільним агентом
Сьогодні 08:38 242 0
Зоря розірвала контракт із півзахисником
#Юрій Тлумак, #Зоря Луганськ

Джерело - sport.ua.

Зоря розірвала контракт із півзахисником Юрієм Тлумаком.

Про це повідомляє  Sport.ua.

Угоду розірвали за обопільною згодою сторін, хоча контракт був чинний до кінця 2024 року.

21-річний Юрій Тлумак має пропозиції про продовження кар'єри від трьох команд УПЛ та Першої ліги. Конкретика в цьому питанні повинна з'явитися наступного тижня.

У поточному сезоні Юрій Тлумак провів за Зорю один поєдинок в чемпіонаті УПЛ і ще в трьох був у запасі.

Раніше повідомлялося, що Мальме готує трансфер нападника Зорі.

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