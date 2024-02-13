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Динамо (Київ) - Динамо (Тбілісі) 0:0: огляд контрольного матчу

Матч завершився без забитих голів
Сьогодні 18:55 158 0
Динамо (Київ) - Динамо (Тбілісі) 0:0: огляд контрольного матчу
Фото ФК Динамо
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграло внічию з тбіліським однойменним клубом у контрольному матчі.

Напередодні Динамо здолало латвійське РФШ у контрольному матчі.

Контрольний матч
13 лютого

Динамо (Київ) - Динамо (Тбілісі) 0:0

Динамо (Київ): Бущан (Нещерет, 46) – Вівчаренко (Дубінчак, 75), Михавко (Сирота, 75), Попов (Дячук, 75), Караваєв (Гусєв, 75) – Бражко, Шапаренко (Царенко, 35) – Кабаєв (Супряга, 75), Буяльський (Діалло, 75), Волошин (Беніто, 67) – Ванат (Пономаренко, 75).

Динамо (Тбілісі): Макацарія – Кіке, Акпуджи, Каландадзе, Майсуардзе – Сімон, Ломінадзе – Сіхарулашвілі, Романовський, Сантіс – Акіла.

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