Динамо здолало латвійське РФШ у контрольному матчі

Єдиний гол у матчі забив Микола Шапаренко

Джерело - Чемпіон.

Динамо мінімально переграло РФШ з Латвії у матчі на зимових зборах.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Микола Шапаренко з пенальті.

Контрольний матч

12 лютого

Динамо Київ - РФШ 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 69 Шапаренко (пен)

Напередодні Ярмоленко повернувся до тренувань у загальній групі Динамо.

На Динамо очікує ще три контрольні матчі на зимових зборах:

13.02 Динамо Київ - Динамо Тбілісі

16.02 Динамо Київ - Петрокуб

17.02 Динамо Київ - Шериф

Нагадаємо, 25 лютого для Динамо розпочнеться друга половина сезону в УПЛ, кияни зіграють з Металістом 1925.

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