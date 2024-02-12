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Динамо здолало латвійське РФШ у контрольному матчі

Єдиний гол у матчі забив Микола Шапаренко
Сьогодні 18:29 212 0
Динамо здолало латвійське РФШ у контрольному матчі
#Динамо Київ, #РФШ

Джерело - Чемпіон.

Динамо мінімально переграло РФШ з Латвії у матчі на зимових зборах.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Микола Шапаренко з пенальті.

Контрольний матч
12 лютого

Динамо Київ - РФШ 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 69 Шапаренко (пен)

Напередодні Ярмоленко повернувся до тренувань у загальній групі Динамо.

На Динамо очікує ще три контрольні матчі на зимових зборах:

13.02 Динамо Київ - Динамо Тбілісі

16.02 Динамо Київ - Петрокуб

17.02 Динамо Київ - Шериф

Нагадаємо, 25 лютого для Динамо розпочнеться друга половина сезону в УПЛ, кияни зіграють з Металістом 1925.

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