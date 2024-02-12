Динамо здолало латвійське РФШ у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Динамо мінімально переграло РФШ з Латвії у матчі на зимових зборах.
Зустріч завершилася з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Микола Шапаренко з пенальті.
Контрольний матч
12 лютого
Динамо Київ - РФШ 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 69 Шапаренко (пен)
Напередодні Ярмоленко повернувся до тренувань у загальній групі Динамо.
На Динамо очікує ще три контрольні матчі на зимових зборах:
13.02 Динамо Київ - Динамо Тбілісі
16.02 Динамо Київ - Петрокуб
17.02 Динамо Київ - Шериф
Нагадаємо, 25 лютого для Динамо розпочнеться друга половина сезону в УПЛ, кияни зіграють з Металістом 1925.
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