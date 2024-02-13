Капелло назвав головних фаворитів Ліги Чемпіонів

Фахівець висловив свою думку щодо майбутнього переможця турніру

Реал та Манчестер Сіті є головним фаворитами нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів з футболу.

Про це заявив колишній головний тренер збірної Англії та мадридського Реала Фабіо Капелло.

"Реал та Манчестер Сіті попереду, ПСЖ - на щабель нижче, Баварія відстає ще більше. Я б ще звернув увагу на Інтер, який, можливо, трохи недооцінений за межами Італії", - сказав Капелло.

Також фахівець наголосив, що незважаючи на те, що ПСЖ не є домінуючою командою, у парижан під керівництвом Луїса Енріке з'явилася ігрова філософія.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 лютого, відбудуться два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Копенгаген прийме чинного чемпіона турніру Манчестер Сіті, а Лейпциг - Реал Андрія Луніна. Початок о 22:00.