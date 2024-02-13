Головне
Реал зіграє з Лейпцигом, Ман Сіті - з Копенгагеном в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 18:45 491
Київське Динамо не переграла грузинський клуб у спарингу
Сьогодні 18:27 153
Беленюк вийшов у бронзовий фінал чемпіонату Європи
Сьогодні 13:11 332
Ліза Вітоцці: «Виграти «золото» чемпіонату світу в індивідуалці – моя головна мета»
Сьогодні 13:01 316
Шахтар - Марсель: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
Сьогодні 12:33 571
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 11:21 112307
Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 08:00 506
Грушин вийшов до фіналу чемпіонату Європи
Вчора 21:55 525
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte втратили позиці
Вчора 20:50 804
Динамо здолало латвійське РФШ у контрольному матчі
Вчора 18:29 456
Прямі трансляції

Капелло назвав головних фаворитів Ліги Чемпіонів

Фахівець висловив свою думку щодо майбутнього переможця турніру
Сьогодні 17:40 239 0
Капелло назвав головних фаворитів Ліги Чемпіонів
#Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Фабіо Капелло

Джерело - Sport.fr.

Реал та Манчестер Сіті є головним фаворитами нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів з футболу.

Про це заявив колишній головний тренер збірної Англії та мадридського Реала Фабіо Капелло.

"Реал та Манчестер Сіті попереду, ПСЖ - на щабель нижче, Баварія відстає ще більше. Я б ще звернув увагу на Інтер, який, можливо, трохи недооцінений за межами Італії", - сказав Капелло.

Також фахівець наголосив, що незважаючи на те, що ПСЖ не є домінуючою командою, у парижан під керівництвом Луїса Енріке з'явилася ігрова філософія.

Нагадаємо, що сьогодні, 13 лютого, відбудуться два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: Копенгаген прийме чинного чемпіона турніру Манчестер Сіті, а Лейпциг - Реал Андрія Луніна. Початок о 22:00.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 26057
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 112307
13 років тому Руні забив фантастичний гол ножицями у ворота Ман Сіті 13 років тому Руні забив фантастичний гол ножицями у ворота Ман Сіті 5886
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 44439
Україна потрапила в іншу групу фіналу кваліфікації на Олімпіаду-2026 Україна потрапила в іншу групу фіналу кваліфікації на Олімпіаду-2026 5527 2
Став відомий воротар Реала на матч із Лейпцигом Став відомий воротар Реала на матч із Лейпцигом 2225
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 24977
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15684 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 63536 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 317231
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35196
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 47860