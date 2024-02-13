Реал зіграє з Лейпцигом, Ман Сіті - з Копенгагеном в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 13 лютого, відбудуться перші 2 матчі плей-оф Ліги чемпіонів-2023/24. Мадридський Реал нашого Андрія Луніна поїде до Німеччини для зустрічі з РБ Лейпциг, а чинний переможець турніру Манчестер Сіті на виїзді зіграє з Копенгагеном.

Розклад матчів 1/8 фіналу

22:00. Реал Мадрид - РБ Лейпциг

Реал Мадрид - РБ Лейпциг 22:00. Копенгаген - Манчестер Сіті

Матчі-відповіді пройдуть 6 березня.

Стадія 1/4 фіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн