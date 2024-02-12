Збірна Бразилії поступилась Аргентині та не змогла відібратися на Олімпіаду

Збірна Бразилії не змогла відібратися на Олімпіаду-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна Бразилії U-23 вдома поступилась Аргентині у 3 турі групового етапу відбору на Олімпійські ігри 2024 року.

Матч завершився мінімальною перемогою аргентинців з рахунком 1:0.

У підсумку Аргентина вийшла на перше місце у фінальній групі та отримала право виступити на ОІ-2024 у Парижі. Бразильці з трьома очками стали третіми у групі та втратили шанси відібратися на олімпійський турнір.

Раніше збірна Бразилії ставала переможцем на двох минулих Олімпіадах.

Відбір на Олімпіаду

12 лютого

Бразилія U23 – Аргентина U23 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 78 Гунду

Нагадаємо, збірна України з футболу вперше в історії зіграє на Олімпіаді.