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Збірна Бразилії поступилась Аргентині та не змогла відібратися на Олімпіаду

Збірна Бразилії не змогла відібратися на Олімпіаду-2024
Сьогодні 10:25 266 0
Збірна Бразилії поступилась Аргентині та не змогла відібратися на Олімпіаду

Джерело - Чемпіон.

Збірна Бразилії U-23 вдома поступилась Аргентині у 3 турі групового етапу відбору на Олімпійські ігри 2024 року.

Матч завершився мінімальною перемогою аргентинців з рахунком 1:0.

У підсумку Аргентина вийшла на перше місце у фінальній групі та отримала право виступити на ОІ-2024 у Парижі. Бразильці з трьома очками стали третіми у групі та втратили шанси відібратися на олімпійський турнір.

Раніше збірна Бразилії ставала переможцем на двох минулих Олімпіадах.

Відбір на Олімпіаду

12 лютого

Бразилія U23 – Аргентина U23  0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 78 Гунду

Нагадаємо, збірна України з футболу вперше в історії зіграє на Олімпіаді.

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