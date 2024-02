Інтер завершує трансфер півзахисника Наполі

Інтер узгодив перехід із півзахисником Наполі Пйотром Зелінським.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Найближчими днями поляк підпише контракт. Футболіст вже пройшов медогляд.

Перехід відбудеться влітку на правах вільного агента.

Зелінський в цьому сезоні Серії А забив 2 голи та віддав 2 асисти у 19 матчах. Загалом із 2016 року відіграв 356 матчів за неаполітанський клуб,

🚨⚫️🔵 Piotr Zielinski to Inter, here we go! Long term contract set to be signed in the next days after verbal agreement completed weeks ago.



Medical tests already done.



Zielinski will join in July as well as Mehdi Taremi — who’s expected to undergo medical as revealed today. pic.twitter.com/VIoQmnltCO