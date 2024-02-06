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Зелінський влітку може стати гравцем Інтера

Сьогодні 22:55 175 0
Зелінський влітку може стати гравцем Інтера
Фото Getty Images
#Інтер

Джерело - Чемпіон.

Італійський Інтер веде переговори з півзахисником Наполі Пйотром Зелінським.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуб близький до підписання 29-річного гравця, як вільного агента. Наразі обидві сторони узгоджують певні деталі угоди.

Зелінський в цьому сезоні Серії А забив 2 голи та віддав 2 асисти у 19 матчах.

Раніше повідомлялося, що Ювентус, Інтер та Мілан виступили за скорочення кількості клубів у Серії А.

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