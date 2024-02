Зелінський влітку може стати гравцем Інтера

Італійський Інтер веде переговори з півзахисником Наполі Пйотром Зелінським.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуб близький до підписання 29-річного гравця, як вільного агента. Наразі обидві сторони узгоджують певні деталі угоди.

Зелінський в цьому сезоні Серії А забив 2 голи та віддав 2 асисти у 19 матчах.

🚨⚫️🔵 Inter are closing in on verbal agreement with Piotr Zielinski to join as free agent from July 1.



Contract almost ready, final details being sorted.



Inter hope to get documents signed this month.



↪️🇮🇷 Same for Mehdi Taremi, almost done — as revealed.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/RsVdD4iFZf