Зелінський влітку може стати гравцем Інтера

Джерело - Чемпіон.
Італійський Інтер веде переговори з півзахисником Наполі Пйотром Зелінським.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Клуб близький до підписання 29-річного гравця, як вільного агента. Наразі обидві сторони узгоджують певні деталі угоди.
Зелінський в цьому сезоні Серії А забив 2 голи та віддав 2 асисти у 19 матчах.
🚨⚫️🔵 Inter are closing in on verbal agreement with Piotr Zielinski to join as free agent from July 1.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2024
Contract almost ready, final details being sorted.
Inter hope to get documents signed this month.
↪️🇮🇷 Same for Mehdi Taremi, almost done — as revealed.@MatteMoretto 🤝🏻 pic.twitter.com/RsVdD4iFZf
Раніше повідомлялося, що Ювентус, Інтер та Мілан виступили за скорочення кількості клубів у Серії А.