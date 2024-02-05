Головне
Марусяк встановив рекорд України у Віллінгені
04.02.2024 19:21 2149
ЛАСК викупив Таловєрова у Славії
Вчора 18:24 336
На війні з росією загинув український чемпіон світу з паверліфтингу Білоконь
Вчора 15:39 679
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку
Вчора 14:15 87786
"Давай сам на сам": Мудрик зухвало відповів відомому фану Челсі після критики на свою адресу
Вчора 14:00 888
Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію
Вчора 13:40 358243 10
Відео дня: Лунін продемонстрував блискавичну реакцію в мадридському дербі
Вчора 13:08 1464
Матчі 18-го туру УПЛ не будуть проводитися 24 лютого
Вчора 12:54 483
Калініна та Цуренко зіграють в основній сітці Mubadala Abu Dhabi Open
Вчора 10:43 870
Фінал чемпіонату світу-2026 відбудеться в Нью-Джерсі
Вчора 09:52 463
Прямі трансляції

Манчестер Сіті підпише вінгера Жирони

Савіньйо влітку змінить клуб
Вчора 22:13 275 0
Манчестер Сіті підпише вінгера Жирони
Фото - Getty Images
#Жирона, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

По завершенню сезону 2023/24 вінгер Жирони Савіньйо перейде у Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

На бразильця претендували німецькі та англійські клуби, але вже найближчими днями будуть підписані всі документи для його переходу в Сіті. Наразі 19-річний вінгер повністю зосереджений на Жироні.

Нагадаємо, що права на гравця належать Труа", який, як і Жирона, входить до у систему City Football Group. Цього сезону Савіньйо провів за каталонську команду 27 матчів в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 7 голів та 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті отримав рекордні призові за минулий сезон АПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію Рейтинг WTA: Світоліна втратила одну позицію 358243 10
Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку Рейтинг ATP: Сачко втратив одну сходинку 87786
Яремчук визначився зі своїм клубом на наступний сезон Яремчук визначився зі своїм клубом на наступний сезон 1304
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань 19452
Визначився суперник Джошуа після бою з Нганну Визначився суперник Джошуа після бою з Нганну 2833
Відео дня: Лунін продемонстрував блискавичну реакцію в мадридському дербі Відео дня: Лунін продемонстрував блискавичну реакцію в мадридському дербі 1464
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 101042
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 33678
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29135
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 90891 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34894
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33564 2