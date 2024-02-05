Манчестер Сіті підпише вінгера Жирони

Савіньйо влітку змінить клуб

Джерело - Чемпіон.

По завершенню сезону 2023/24 вінгер Жирони Савіньйо перейде у Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

На бразильця претендували німецькі та англійські клуби, але вже найближчими днями будуть підписані всі документи для його переходу в Сіті. Наразі 19-річний вінгер повністю зосереджений на Жироні.

Нагадаємо, що права на гравця належать Труа", який, як і Жирона, входить до у систему City Football Group. Цього сезону Савіньйо провів за каталонську команду 27 матчів в усіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 7 голів та 7 асистів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті отримав рекордні призові за минулий сезон АПЛ.