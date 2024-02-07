Клуб Ла-Ліги стежив та цікавився 23-річним українцем

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Олексій Кащук повинен був перейти в Мальорку.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Клуб Ла-Ліги стежив та цікавився 23-річним українцем. 31 січня клуби вже начебто домовилися, але Мальорка в останній момент вийшла з перемовин.

Існує дві версії зриву трансферу. Перша - пропозиція іспанців не влаштувала гірників, які хотіли отримати більше "живих грошей", а не відсотків та бонусів.

Друга - втрутилися посередники та все зіпсували. Контракт футболіста з донецьким клубом спливає влітку, зараз він тренується з командою U-18 в Києві.

Нагадаємо, Карпати орендують захисника Шахтаря Козіка.

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