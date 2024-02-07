Головне
Франція виграла змішану естафету на чемпіонаті світу, Україна - 7-ма
Сьогодні 19:34 486
Прометей переграв іспанський Ховентут у 18 турі Єврокубка
Сьогодні 21:14 24
Шевченко: Сьогодні працюємо в Парижі на конгресі УЄФА
Сьогодні 16:52 406
Качараба перейшов у ДАК
Сьогодні 15:10 309
17-річний український воротар дебютував за Реал
Сьогодні 12:45 930
Педріньйо підписав новий контракт із Шахтарем
Вчора 19:57 653
Калініна переграла італійку на старті турніру в Абу-Дабі
Вчора 19:39 601
Цуренко програла самсоновій на турнірі в Абу-Дабі
Вчора 19:24 849 1
Став відомий склад України на першу гонку ЧС-2024
Вчора 18:40 1035
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 16:15 23073
Прямі трансляції

Трансфер півзахисника Шахтаря Кащука в клуб Ла-Ліги зірвався

Клуб Ла-Ліги стежив та цікавився 23-річним українцем
Сьогодні 19:09 372 0
Трансфер півзахисника Шахтаря Кащука в клуб Ла-Ліги зірвався
#Мальорка, #Шахтар, #Олексій Кащук

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Олексій Кащук повинен був перейти в Мальорку.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Клуб Ла-Ліги стежив та цікавився 23-річним українцем. 31 січня клуби вже начебто домовилися, але Мальорка в останній момент вийшла з перемовин.

Існує дві версії зриву трансферу. Перша - пропозиція іспанців не влаштувала гірників, які хотіли отримати більше "живих грошей", а не відсотків та бонусів.

Друга - втрутилися посередники та все зіпсували. Контракт футболіста з донецьким клубом спливає влітку, зараз він тренується з командою U-18 в Києві.

Нагадаємо, Карпати орендують захисника Шахтаря Козіка.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, за яку команду Реала виступатиме Волошин Стало відомо, за яку команду Реала виступатиме Волошин 563
Нападник Динамо зацікавив Наполі Нападник Динамо зацікавив Наполі 1015
17-річний український воротар дебютував за Реал 17-річний український воротар дебютував за Реал 930
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 30892
Тренер та два лідери Жирони пропустять матч з Реалом Тренер та два лідери Жирони пропустять матч з Реалом 741
Дюбуа викликав на бій Хрговича Дюбуа викликав на бій Хрговича 494
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 58709
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 45939 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 48680
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38551
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 34947
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10655