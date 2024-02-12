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Голкіпер Лейпцига відзначив гру Луніна за Реал

Угорський воротар прокоментував гру Андрія Луніна
Вчора 22:56 389 0
Голкіпер Лейпцига відзначив гру Луніна за Реал
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Ліга чемпіонів, #РБ Лейпциг, #Реал Мадрид

Джерело - AS.

Український воротар Реала Андрій Лунін показує хорошу гру.

Про це розповів голкіпер РБ Лейпцига Петер Гулачі перед очним матчем команд у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Знаю те, що бачив протягом останніх тижнів. Що він був номером 2, але після травми Куртуа та переходу Кепи та його пошкодження грав Лунін. Він показує хорошу реакцію у грі віч-на-віч. Він має якості. Досконалий воротар", – сказав Гулачі.

Матч РБ Лейпциг - Реал Мадрид відбудеться у вівторок, 13 лютого, о 22:00 за київським часом.

На пресконференції напередодні гри наставник "вершкових" Карло Анчелотті розповів про вибір воротаря на перший матч плей-оф ЛЧ.

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