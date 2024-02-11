Беллінгем та Рюдігер пропустять перший матч Реала з Лейпцигом

Джерело - Чемпіон.
Реал визначився із заявкою на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з РБ Лейпцигом.
Про це повідомляє пресслужба мадридців.
До цього списку не увійшли два ключових футболісти мадридців - Джуд Беллінгем та Антоніо Рюдігер, які відновлюються від травм.
Українець Андрій Лунін потрапив до заявки на гру.
Матч РБ Лейпциг - Реал Мадрид відбудеться у вівторок, 13 лютого, о 22:00 за київським часом.
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