Малиновський забив вишуканий м'яч у ворота Аталанти в матчі Серії А

Українець засмутив колишніх

Джерело - Чемпіон.

Руслан Малиновський елегантним ударом зрівняв рахунок у матчі 24-го туру чемпіонату Італії між Дженоа та Аталантою.

На 51-й хвилині український півзахисник господарів обігрався у стінку з Міланом Баделем, після чого першим дотиком точно пробив лівою ногою з-за меж штрафного майданчика.

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Цей гол відновив паритет (1:1) у поєдинку, проте вже через 4 хвилини Тен Копмайнерс знову вивів Аталанту вперед, яка в підсумку святкувала перемогу з рахунком 4:1.

Нагадаємо, Малиновський виступав за Аталанту у 2019-2023 роках, зігравши за команду з Берґамо 115 матчів у Серії А, в яких відзначився 23 голами та 21 асистом.

До Дженоа Руслан перебрався на правах оренди з французького Марселя початку поточного сезону, а нещодавно генуезці повноцінно викупили контракт гравця збірної України. Звітний гол став для уродженця Житомира третім за "грифонів".

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