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Ворскла переграла Согдіану у контрольному матчі

Перемога над представником Узбекистану
Сьогодні 16:56 199 0
Ворскла переграла Согдіану у контрольному матчі
#Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла провела свій шостий матч на навчально-тренувальних зборах зими 2024 року.

Команда Сергія Долганського зіграла проти узбекистанської Согдіани, перемігши з рахунком 3:1.

У першому таймі відзначився бразилець Феліпе, замкнувши ударом з близької відстані триходівку, організовану центральною зоною. На початку другого тайму суперник відігрався, але останнє слово залишилося з Ворсклою - ще два голи і перемога 2:1.

Це вже п'ята перемога полтавців на цих зборах. У шести матчах була тільки одна поразка. Попереду у команди Сергія Долганського ще спаринги з Гангвоном з Південної Кореї та Сабуртало з Грузії.

Контрольний матч
6 лютого

Ворскла (Україна) - Согдіана (Узбекистан) 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Феліпе, 1:1 - 47 ?, 2:1 - 72 Островський, 3:1 - 90+1 Степанюк (пен.)

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