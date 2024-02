Ямал встановив рекорд Ла-Ліги

Вінгер Барселони Ламін Ямал встановив рекорд чемпіонату Іспанії у матчі 24 туру іспанської Ла-Ліги проти Гранади (3:3).

Про це повідомляє Opta.

Ямал відзначився дублем та довів кількість своїх голів у Ла-Лізі до трьох. Таким чином, 16-річний гравець встановив рекорд Ла-Ліги за кількістю забитих м’ячів до досягнення 17 років.

По два голи раніше забивали Ансу Фаті та Ікер Муніаїн. Ще по 1 разу відзначалися Фабріс Олінга та Франсіско Надаль.

