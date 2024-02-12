Ямал встановив рекорд Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Барселони Ламін Ямал встановив рекорд чемпіонату Іспанії у матчі 24 туру іспанської Ла-Ліги проти Гранади (3:3).
Про це повідомляє Opta.
Ямал відзначився дублем та довів кількість своїх голів у Ла-Лізі до трьох. Таким чином, 16-річний гравець встановив рекорд Ла-Ліги за кількістю забитих м’ячів до досягнення 17 років.
По два голи раніше забивали Ансу Фаті та Ікер Муніаїн. Ще по 1 разу відзначалися Фабріс Олінга та Франсіско Надаль.
3 - Players to score the most goals before the age of 17 in LaLiga history:— OptaJose (@OptaJose) February 11, 2024
🇪🇸 LAMINE YAMAL - 3
🇪🇸 Ansu Fati - 2
🇪🇸 Iker Muniain - 2
🇨🇲 Fabrice Olinga - 1
🇪🇸 Xisco Nadal - 1
Stellar. https://t.co/nlnWJBgTK3 pic.twitter.com/KCaxto0mTE
Нагадаємо, Барселона спробує влітку підписати Онана.