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Ямал встановив рекорд Ла-Ліги

16-річний вінгер відзначився дублем у матчі проти Гранади
Сьогодні 12:45 162 0
Ямал встановив рекорд Ла-Ліги
Фото - Getty Images
#Барселона, #Ламін Ямал

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Барселони Ламін Ямал встановив рекорд чемпіонату Іспанії у матчі 24 туру іспанської Ла-Ліги проти Гранади (3:3).

Про це повідомляє Opta.

Ямал відзначився дублем та довів кількість своїх голів у Ла-Лізі до трьох. Таким чином, 16-річний гравець встановив рекорд Ла-Ліги за кількістю забитих м’ячів до досягнення 17 років.

По два голи раніше забивали Ансу Фаті та Ікер Муніаїн. Ще по 1 разу відзначалися Фабріс Олінга та Франсіско Надаль.

Нагадаємо, Барселона спробує влітку підписати Онана.

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