Реалу довелося змінити маршрут у Лейпциг через страйк в аеропорті

У аеропорті Лейпцига відбувається страйк

Джерело - AS.

Реал Мадрид змінив маршрут з Іспанії в Німеччину на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з РБ Лейпцигом.

Про це повідомляє AS.

Це сталося через 48-годинний попереджувальний страйк у аеропорті Лейпцига.

Іспанська команда була вимушена прилетіти в Ерфурт, а потім 146 км подолати автобусом.

Реал назад полетить вже з Лейпцига, бо страйк тоді вже закінчиться.

Матч РБ Лейпциг - Реал Мадрид відбудеться завтра, 12 лютого, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Джуд Беллінгем та Антоніо Рюдігер пропустять матч через травми. Українець Андрій Лунін увійшов до заявки на гру.

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