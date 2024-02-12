Головне
Збірна України виграла преолімпійський турнір
Вчора 19:32 14142
Українець здобув бронзову нагороду зі снукеру серед любителів
Сьогодні 17:53 96
Волочай, Співаковський, Бебех, - Вацко розповів, хто працюватиме на УПЛ ТВ
Сьогодні 17:27 112
Беленюк поступився росіянину у чвертьфіналі чемпіонату Європи
Сьогодні 15:25 417
Калініна переграла Радукану на старті турніру WTA у Катарі
Сьогодні 15:09 325
Лазуткін: “Надто багато пролито крові за наш прапор, щоб ми бойкотували Олімпіаду…”
Сьогодні 10:49 8433
Рейтинг WTA: Калініна повернулась у топ-30, Світоліна залишилась у першій двадцятці
Сьогодні 10:12 359895 10
Українського баскетболіста вбили у Німеччині
Сьогодні 08:26 542
Кот-д'Івуар переміг Нігерію та виграв домашній Кубок африканських націй
Вчора 23:59 918
Дженоа з голом Малиновського програла Аталанті, Мілан здолав Наполі: результати матчів Серії А
Вчора 23:40 1083
Прямі трансляції

Реалу довелося змінити маршрут у Лейпциг через страйк в аеропорті

У аеропорті Лейпцига відбувається страйк
Сьогодні 18:13 80 0
Реалу довелося змінити маршрут у Лейпциг через страйк в аеропорті
#Ліга чемпіонів, #РБ Лейпциг, #Реал Мадрид

Джерело - AS.

Реал Мадрид змінив маршрут з Іспанії в Німеччину на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з РБ Лейпцигом.

Про це повідомляє AS.

Це сталося через 48-годинний попереджувальний страйк у аеропорті Лейпцига.

Іспанська команда була вимушена прилетіти в Ерфурт, а потім 146 км подолати автобусом. 

Реал назад полетить вже з Лейпцига, бо страйк тоді вже закінчиться.

Матч РБ Лейпциг - Реал Мадрид відбудеться завтра, 12 лютого, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Джуд Беллінгем та Антоніо Рюдігер пропустять матч через травми. Українець Андрій Лунін увійшов до заявки на гру.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Світовий рекордсмен-марафонець загинув у автокатастрофі Світовий рекордсмен-марафонець загинув у автокатастрофі 10167
Збірна України дізналася суперників у фіналі олімпійської кваліфікації Збірна України дізналася суперників у фіналі олімпійської кваліфікації 9912 1
Магучіх здобула перемогу на етапі Золотої серії у США Магучіх здобула перемогу на етапі Золотої серії у США 9118 1
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 25584
Рейтинг WTA: Калініна повернулась у топ-30, Світоліна залишилась у першій двадцятці Рейтинг WTA: Калініна повернулась у топ-30, Світоліна залишилась у першій двадцятці 359895 10
Збірна України виграла преолімпійський турнір Збірна України виграла преолімпійський турнір 14142
Рекомендуємо
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 46195 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35159
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 48940
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5089
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 101644
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63242