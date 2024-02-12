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Стали відомі терміни відновлення Морати

Нападник має відновитися до матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:28 224 0
Стали відомі терміни відновлення Морати
#Мората, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Нападник Атлетико та збірної Іспанії Альваро Мората зазнав пошкодження у матчі 24-го туру Ла-Ліги проти Севільї (1:0).

За даними інсайдера Фабріціо Романо, у клубі очікують, що форвард повернеться приблизно через 20 днів і зможе зіграти у матчі відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Інтера.

За даними пресслужби клубу, Альваро отримав забій кістки та розтягнення внутрішньої бічної зв’язки правого коліна. Про строк відновлення гравця клуб не повідомив.

Наразі Мората - найкращий бомбардир Атлетико в Ла-Лізі - 13 голів, також на рахунку форварда одна гольова передача.

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