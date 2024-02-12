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Агробізнес підписав півзахисника аматорського клубу

Василь Лойко став гравцем Агробізнеса
Сьогодні 11:45 204 0
Агробізнес підписав півзахисника аматорського клубу
#Агробізнес, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Футбольні трансфери

Джерело - fcab.com.uа.

Український півзахисник аматорського клубу Січ Василь Лойко перейшов у Агробізнес.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

До цього Лойко виступав також за інші аматорські клуби: Ізотоп-РАЕС (Вараш), Стир (Старий Чорторийськ), ФК Луцьк, ФК Малинськ, Вікторія (Миколаївка), Нива (Теребовля), Вотранс (Луцьк), Поділля (Велика Березовиця).

Агробізнес перед стартом другої частини сезону займає восьме місце у "чемпіонській групі" Першої ліги.

Раніше повідомлялося, що Гагун продовжить кар'єру в Агробізнесі.

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