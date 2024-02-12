Агробізнес підписав півзахисника аматорського клубу

Джерело - fcab.com.uа.
Український півзахисник аматорського клубу Січ Василь Лойко перейшов у Агробізнес.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
До цього Лойко виступав також за інші аматорські клуби: Ізотоп-РАЕС (Вараш), Стир (Старий Чорторийськ), ФК Луцьк, ФК Малинськ, Вікторія (Миколаївка), Нива (Теребовля), Вотранс (Луцьк), Поділля (Велика Березовиця).
Агробізнес перед стартом другої частини сезону займає восьме місце у "чемпіонській групі" Першої ліги.
Раніше повідомлялося, що Гагун продовжить кар'єру в Агробізнесі.