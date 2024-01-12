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Гагун продовжить кар'єру в Агробізнесі

Захисник повернеться до Агробізнесу
Сьогодні 11:11 171 0
Гагун продовжить кар'єру в Агробізнесі
#Агробізнес, #Роман Гагун

Джерело - Sport Arena.

30-річний захисник Роман Гагун, який днями залишив Верес, ймовірно, продовжить кар'єру у Першій лізі.

Про це повідомляє Sport Arena.

Футболіст може повернутися до Агробізнесу, за який уже грав раніше - з лютого 2017 по жовтень 2020 року.

Нагадаємо, що Агробізнес за підсумками першої частини Першої ліги вийшов до Чемпіонської групи, посівши 3-е місце у групі А.

За півтора сезону Гагун зіграв за Верес 36 матчів та забив 1 гол. Цього сезону через травму він провів лише 5 поєдинків в УПЛ. Нещодавно Гагун залишив рівненський Верес.

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