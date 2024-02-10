Барселона спробує влітку підписати Онана

Однак грошей у каталонців так само не буде

Барселона спробує підписати влітку Амаду Онана.

Про це повідомляє 90Min.

Деку вже зв'язався з оточенням гравця, тому можна припустити, що клуб налаштований серйозно.

Онана ще в няварі пов'язували з Барселоною, поки каталонці не визнали, що у них просто немає грошей на трансфери.

Однак підписати хавбека Евертона буде проблемою і влітку. Передбачається, що іриски запросять за Амаду близько 50 млн євро, тоді як Барселона готова заплатити лише 40.

Деку також визнав, що і влітку не варто чекати гучних трансферів, однак він спробує переконати Онана перейти в Барселону. А там уже сам гравець спробує натиснути на клуб.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл розглядає можливість влітку підписати півзахисника Евертона Амаду Онана.