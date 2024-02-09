Металіст 1925 розгромив дубль Брентфорда

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 обіграв дубль Брентфорда у контрольному матчі на зборах в Іспанії.

Гра завершилась з рахунком 4:0.

Товариський матч

09 лютого

Металіст 1925 - Брентфорд Б 4:0 (2:0)

Голи: Капінус 37, Юсов 45, 47, 66 (пенальті)

Металіст 1925: Сидоренко (Проценко 46), Капінус (Жичиков 70), Ткачук (Арі Моура 64), Курило, Фарина, Червак, Юрченко (Обінайя 64), Габелок (к) (Вачіберадзе 64), Дмитренко (Борячук 46), Юсов (Бичек 70), Сидоров (Чирук 70)

Брентфорд Б : Анхеліні, Лісбі, Адедокун (к), Жі Соо, Артур, Хей, Діков, Морган, Оуен, Лейдлоу, Бу