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Генк із Соболем зіграв унічию з Мехеленом у 25 турі Ліги Жюпіле

Едуард Соболь відіграв усі 90 хвилин
Сьогодні 19:17 105 0
Генк із Соболем зіграв унічию з Мехеленом у 25 турі Ліги Жюпіле
#Генк, #Едуард Соболь

Джерело - Чемпіон.

Мехелен зіграв унічию з Генком у межах 25-го туру бельгійської Ліги Жюпіле.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жюпіле
25 тур, 11 лютого

Мехелен - Генк 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 32 Арокодаре, 1:1 - 38 Схофс

Едуард Соболь відіграв усі 90 хвилин у складі гостей.

Нагадаємо, українець перейшов у Генк з французького Страсбура у зимове трансферне вікно.

Раніше Генк із Соболем поступився Левену.

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