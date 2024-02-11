Генк із Соболем зіграв унічию з Мехеленом у 25 турі Ліги Жюпіле

Джерело - Чемпіон.
Мехелен зіграв унічию з Генком у межах 25-го туру бельгійської Ліги Жюпіле.
Зустріч завершилася з рахунком 1:1.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жюпіле
25 тур, 11 лютого
Мехелен - Генк 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 32 Арокодаре, 1:1 - 38 Схофс
Едуард Соболь відіграв усі 90 хвилин у складі гостей.
Нагадаємо, українець перейшов у Генк з французького Страсбура у зимове трансферне вікно.
Раніше Генк із Соболем поступився Левену.
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