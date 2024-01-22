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Соболь перейде в Генк

Захисник збірної України може змінити клуб
Сьогодні 16:56 176 0
Соболь перейде в Генк
#Едуард Соболь, #Футбольні трансфери

Джерело - HLN.

Український захисник Страсбура Едуард Соболь близький до переходу в Генк.

Про це повідомляє HLN.

Клуби перебувають у фінальній стадії договору. Соболь буде орендований бельгійським клубом до кінця сезону, в угоді також опція викупу гравця.

Соболь не входить до планів головного тренера Страсбура Патріка Вієйра. Його контракт із французьким клубом розрахований ще на 2,5 роки.

Цього сезону Соболь зіграв у чотирьох матчах за Страсбур, не відзначившись результативними діями. Повідомлялося, що українець може перейти в Вестерло.

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