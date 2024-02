Півзахисник Реала Джуд Беллінгем отримав пошкодження у матчі Ла-Ліги з Жироною (4:0).

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Очікується, що англійцю знадобиться 2-3 тижні на відновлення.

У клубі сподіваються, що футболіст повернеться до другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига, який відбудеться 7 березня. Першу гру він пропустить.

Клубні лікарі діагностували розтягнення лівого гомілковостопного суглоба високого ступеня.

🚨 Jude Bellingham has been diagnosed with a high-grade sprain in his left ankle and he will miss the upcoming games.



Real Madrid staff see Jude out for 2-3 weeks, hoping for his return for Leipzig match on March 7th.



