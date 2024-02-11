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Беллінгем зазнав травми у матчі з Жироною

Англійцю знадобиться 2-3 тижні на відновлення
Сьогодні 17:52 172 1
Беллінгем зазнав травми у матчі з Жироною
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем отримав пошкодження у матчі Ла-Ліги з Жироною (4:0).

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Очікується, що англійцю знадобиться 2-3 тижні на відновлення.

У клубі сподіваються, що футболіст повернеться до другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига, який відбудеться 7 березня. Першу гру він пропустить.

Клубні лікарі діагностували розтягнення лівого гомілковостопного суглоба високого ступеня.

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