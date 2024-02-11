Салерніатана уже знайшла заміну Індзагі

Італійську Салернітану має очолити Фабіо Ліверані.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Йому запропонували контракт до червня 2024 року. Якщо команда залишиться у Серії А, то угода буде продовжена ще на один рік.

Ліверані раніше був тренером Лечче, Кальярі, Парми, Тернани, Дженоа та Лейтон Орієнт.

Наразі Салернітана перебуває на останньому місці Серії А. У активі команди 13 очок за 24 матчі. Наступний поєдинок гранатові зіграють 16 лютого проти лідера турнірної таблиці Інтера.

Раніше повідомлялося, що Салернітана розглядає варіант зі звільненням головного тренера команди Філіппо Індзагі.