Головне
Харлан виграла етап Кубка світу в Перу
Сьогодні 06:48 7502 4
Підручний: Довелось приберегти себе, щоб на чемпіонаті світу бути в задовільній формі
Сьогодні 11:37 547
Чумаченко та Дорощук здобули медалі на змаганнях у Чехії
Сьогодні 10:40 250
Дженоа Малиновського прийме Аталанту: розклад матчів Серії А на 11 лютого
Сьогодні 09:25 169
Потеря переміг поляка на турнірі UFC Fight Night 236
Сьогодні 08:08 278
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 02:13 24863
Реал з Луніним розгромив Жирону Довбика та Циганкова: результати 24 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 1429
Брентфорд з Ярмолюком переграв Вулвергемптон, Евертон з Миколенком поступився Манчестер Сіті: результати 24 туру АПЛ
Вчора 21:35 870
Середа здобув історичну для України медаль на чемпіонаті світу
Вчора 19:50 18545 1
Підручний - найкращий з українців у спринті чемпіонату світу
Вчора 19:29 1148
Прямі трансляції

Салерніатана уже знайшла заміну Індзагі

Сьогодні 12:25 173 0
Салерніатана уже знайшла заміну Індзагі
#Салернітана

Джерело - UA-футбол.

Італійську Салернітану має очолити Фабіо Ліверані.

Про це повідомляє Ніколо Скіра. 

Йому запропонували контракт до червня 2024 року. Якщо команда залишиться у Серії А, то угода буде продовжена ще на один рік.

Ліверані раніше був тренером Лечче, Кальярі, Парми, Тернани, Дженоа та Лейтон Орієнт.

Наразі Салернітана перебуває на останньому місці Серії А. У активі команди 13 очок за 24 матчі. Наступний поєдинок гранатові зіграють 16 лютого проти лідера турнірної таблиці Інтера.

Раніше повідомлялося, що Салернітана розглядає варіант зі звільненням головного тренера команди Філіппо Індзагі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 52968 1
Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці Кубок африканських націй-2023: календар, результати, турнірні таблиці 24863
Прем'єр-міністр Словаччини вимагає допустити росіян на Олімпіаду Прем'єр-міністр Словаччини вимагає допустити росіян на Олімпіаду 9020 6
Усик заробить найбільший гонорар у кар’єрі за бій з Ф’юрі Усик заробить найбільший гонорар у кар’єрі за бій з Ф’юрі 7753 2
Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону у Нове-Место: календар змагань, результати 41493
Середа здобув історичну для України медаль на чемпіонаті світу Середа здобув історичну для України медаль на чемпіонаті світу 18545 1
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 358938 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 356170
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29063 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 335621 9
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35083
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10724