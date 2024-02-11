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Збірна Нігерії здолала ДР Конго у матчі за бронзу Кубка Африки

Сьогодні 03:25 259 0
#Монца, #Салернітана

Джерело - UA-футбол.

У матчі за третє місце Кубка Африки збірна ПАР по пенальті перемогла команду ДР Конго - 0:0 (пен. 6:5).

Захисник Шансель Мбемба не реалізував 11-метровий для ДР Конго, змарнувавши шанс принести своїй команді перемогу.

Переможний пенальті реалізував захисник ПАР Сіянда Кулу, після чого удав хавбека ДР Конго Еліа Мешака не досяг мети.

Фінал Кубка Африки між командами Нігерії та Кот-д'Івуару відбудеться 11 лютого о 22:00 в Абіджані.

Кубок африканських націй

Матч за третє місце, 11 лютого

ПАР - ДР Конго 0:0 (пен. 6:5)

Серія пенальті: Мокоена (не забив), Мутуссамі (0:1), Сібісі (1:1), Мфулу (1:2), Монаре (2:2), Бакамбу (2:3), Модіба (3:3), Каємбе (3:4), Лепаса (4:4), Мбемба (не забив), Апполліс (5:4), Вісса (5:5), Кулу (6:5), Мешак (не забив)

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