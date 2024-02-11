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ЛНЗ - Спартак 3:1: огляд матчу

Сьогодні 09:55 190 0
ЛНЗ - Спартак 3:1: огляд матчу
#ЛНЗ

Джерело - Чемпіон.

ЛНЗ обіграв словацький Спартак у контрольному матчі на зборах у Туреччині.

Матч завершився з рахунком 3:1. Голами за український клуб відзначились  Олександр Каплієнко та Владислав Наумець.

Контрольний матч
10 лютого

ЛНЗ (Черкаси) - Спартак (Міява, Словаччина) 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 (автогол), 2:0 - 50 Каплієнко, 3:0 - 67 Наумець, 3:1 - 76

ЛНЗ: Кучеренко – Муравський, Саліху (Тищенко, 66), Норенков, Каплієнко (Насонов, 55, Бессала, 74), Тарасенко – Бойко (Італо, 86), Яшарі (Шестаков, 46), Пасіч, Наумець (ГНП, 70) – Хобленко  (Прядун, 57)

Раніше Хобленко підписав контракт із ЛНЗ.

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