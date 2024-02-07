Дніпро-1 орендував у Шахтаря Очеретька без права викупу

Ця оренда - ініціатива самого футболіста

Джерело - Чемпіон.

У Дніпра-1 немає опцію викупу контракту орендованого у Шахтаря півзахисника Олега Очеретька.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Пам'ятаючи історію з Олександром Піхальонком, якого дніпряни викупили у Шахтаря після оренди, "гірники" зробили висновки та відмовилися від надання права викупу.

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Ця оренда - ініціатива самого футболіста. Він просився в оренду, бо розумів, що зараз не отримуватиме ігрової практики.

Ця оренда безплатна. Крім того, гравець пішов на пониження особистих умов, тобто в Дніпрі-1 він зароблятиме менше, ніж в Шахтарі.

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