Евертон з Миколенком поступився Манчестер Сіті: результати 24 туру АПЛ

Результати 24 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

24 тур, 10 лютого

Манчестер Сіті - Евертон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 71 Голанд, 2:0 - 85 Голанд

Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч.

Сьогодні, відбудеться ще шість матчів:

17:00. Вулвергемптон - Брентфорд

17:00. Ліверпуль - Бернлі

17:00. Лутон - Шеффілд Юнайтед

17:00. Тоттенгем - Брайтон

17:00. Фулгем - Борнмут

19:30. Ноттінгем - Ньюкасл

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті погрожує АПЛ судом.