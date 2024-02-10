Евертон з Миколенком поступився Манчестер Сіті: результати 24 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
24 тур, 10 лютого
Манчестер Сіті - Евертон 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 71 Голанд, 2:0 - 85 Голанд
Український захисник Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч.
Сьогодні, відбудеться ще шість матчів:
17:00. Вулвергемптон - Брентфорд
17:00. Ліверпуль - Бернлі
17:00. Лутон - Шеффілд Юнайтед
17:00. Тоттенгем - Брайтон
17:00. Фулгем - Борнмут
19:30. Ноттінгем - Ньюкасл
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті погрожує АПЛ судом.