Манчестер Сіті погрожує АПЛ судом

Манчестер Сіті погрожує подати в суд на АПЛ.

Про це повідомляє Sky News.

Виною тому нові правила щодо угод між клубами з одним власником, які хоче прийняти ліга.

АПЛ має намір прийняти правила, які заборонять клубам укладати комерційні угоди за завищеними цінами з метою забезпечення витрат ще більших сум на гравців.

У Манчестер Сіті заявили, що такі правила суперечать англійському законодавству про конкуренцію. І якщо ліга не зупиниться, клуб буде змушений подати до суду.

Зазначимо, що раніше Сіті вже висловлював незгоду в цьому питанні. У листопаді клуби не змогли домовитися про заборону оренд між клубами з одним власником. І тоді містяни виступили проти.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті підпише вінгера Жирони.