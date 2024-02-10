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Манчестер Сіті погрожує АПЛ судом

Сьогодні 12:09 223 0
Манчестер Сіті погрожує АПЛ судом
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Сіті

Джерело - isport.ua.

Манчестер Сіті погрожує подати в суд на АПЛ.

Про це повідомляє Sky News.

Виною тому нові правила щодо угод між клубами з одним власником, які хоче прийняти ліга.

АПЛ має намір прийняти правила, які заборонять клубам укладати комерційні угоди за завищеними цінами з метою забезпечення витрат ще більших сум на гравців.

У Манчестер Сіті заявили, що такі правила суперечать англійському законодавству про конкуренцію. І якщо ліга не зупиниться, клуб буде змушений подати до суду.

Зазначимо, що раніше Сіті вже висловлював незгоду в цьому питанні. У листопаді клуби не змогли домовитися про заборону оренд між клубами з одним власником. І тоді містяни виступили проти.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті підпише вінгера Жирони.

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