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Енцо Фернандес пропонує себе Барселоні

Аргентинець хоче змінити клуб
Сьогодні 15:25 232 0
Енцо Фернандес пропонує себе Барселоні
#Барселона

Джерело - UA-футбол.

Агент Енцо Фернандеса контактував із представниками Барселони для обговорення переходу його клієнта до каталонського клубу. 

Про це повідомляє Sport.es.

Барселона хоче посилити склад до наступного сезону та шукає на ринку варіанти, які вона може реалізувати у фінансовому плані, один із таких варіантів - аргентинський півзахисник Енцо Фернандес. Зазначається, якщо 23-річний аргентинець і зможе перейти до Барселони, то тільки на правах оренди.

Цього сезону Енцо Фернандес зіграв у 29 матчах у всіх турнірах, у яких забив шість голів і віддав одну результативну передачу. Орієнтовна вартість футболіста, за даними інтернет-порталу Transfermarkt становить 80 мільйонів євро.

Нагадаємо Барселона готова продати Араухо за 100 млн євро.

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