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Барселона готова продати Араухо за 100 млн євро

Араухо може змінити клуб
Сьогодні 15:55 195 0
Барселона готова продати Араухо за 100 млн євро
Фото - Getty Images
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Рональд Араухо

Джерело - tribuna.com.

Влітку у Барселоні очікується друга "велика революція" президента клубу Жоана Лапорти.

Про це повідомляє Sport.es.

Для того, щоб покращити фінансову ситуацію, каталонці готові змінювати склад та продавати гравців. Одним з основних активів вважається центральний захисник Рональд Араухо.

24-річного уругвайця відпустять, якщо надійде пропозиція у 100 мільйонів євро. Центрбеком вже цікавилася Баварія, а інтерес ще також виявляє Манчестер Юнайтед.

Сам Араухо не проти залишитися у команді, але Барса не зможе дати йому ту зарплату, яку пропонують інші клуби.

Рональда придбали за 5 мільйонів євро влітку 2018 року у Бостон Рівер. У поточному сезоні він зіграв 24 матчі.

Нагадаємо, Лапорта може запросити Райкарда на заміну Хаві.

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