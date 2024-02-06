Рома, Фенербахче та Бешикташ зацікавилися захисником Динамо

Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко зацікавив Фенербахче та Бешикташ.

Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.

Турецькі клуби намагаються придбати 21-річного українця.

Протягом останніх місяців за футболістом також стежить скаутська служба Роми. Відзначається, що раніше він був близьким до переходу у Болонью.

Трансферне вікно в Туреччині закривається 9 лютого, в Італії воно вже закрите.

У сезоні 2023/24 Вівчаренко зіграв 186 хвилин у 5 матчах за Динамо.

Контракт Вівчаренка з київським клубом розрахований до завершення 2025 року. Тransfermarkt оцінює його у 1,5 мільйона євро.

Фенербахче лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини після 24 турів, а Бешикташ йде третім.

Раніше Динамо поступилося Левскі у контрольному матчі.