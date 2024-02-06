Рома, Фенербахче та Бешикташ зацікавилися захисником Динамо

Джерело - Tribuna.com.
Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко зацікавив Фенербахче та Бешикташ.
Про це повідомляє TUTTOmercatoWEB.
Турецькі клуби намагаються придбати 21-річного українця.
Протягом останніх місяців за футболістом також стежить скаутська служба Роми. Відзначається, що раніше він був близьким до переходу у Болонью.
Трансферне вікно в Туреччині закривається 9 лютого, в Італії воно вже закрите.
У сезоні 2023/24 Вівчаренко зіграв 186 хвилин у 5 матчах за Динамо.
Контракт Вівчаренка з київським клубом розрахований до завершення 2025 року. Тransfermarkt оцінює його у 1,5 мільйона євро.
Фенербахче лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини після 24 турів, а Бешикташ йде третім.
Раніше Динамо поступилося Левскі у контрольному матчі.