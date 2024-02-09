Де Йонг влітку може залишити Барселону

Де Йонг може змінити клуб

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг розчарований станом справ у клубі та замислюється над тим, щоб залишити команду.

Про це повідомляє sport.es.

За інформацією джерела, якщо нідерландський гравець піде з Барселони, то лише до клубу, який грає у Лізі чемпіонів.

Чинний контракт 26-річного півзахисника з клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

Цього сезону, Френкі де Йонг зіграв за Барселогу 22 матчі та забив один гол.

Нагадаємо, Барселона готова продати Араухо за 100 млн євро.