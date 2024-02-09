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Стадіон Реала вперше в історії прийме матчі НФЛ

Ігри відбудуться у 2025 році
Вчора 23:15 239 0
Стадіон Реала вперше в історії прийме матчі НФЛ
#НФЛ, #Реал Мадрид, #Сантьяго Бернабеу

Джерело - sport24.ua.

НФЛ обрала Сантьяго Бернабеу місцем проведення ігор з американського футболу.

Про це офіційно повідомили представники НФЛ, передає Marca.

Ігри елітної ліги з американського футболу на Сантьяго Бернабеу відбудуться у 2025 році. 

Наразі достеменно невідомо, хто зіграє на легендарній мадридській арені. Хоча ліга НФЛ вже обрала номінальними господарями Сантьяго Бернабеу команди Маямі Долфінс та Чикаго Берс.

НФЛ вже не вперше проведе матч поза США. У 2024 році в рамках нової програми розвитку і поширення американського футболу поєдинки ліги приймали Лондон, Мехіко, Мюнхен, Франкфурт та Сан-Паулу.

Раніше визначились учасники Супербоулу-2024.

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