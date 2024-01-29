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Визначились учасники Супербоулу-2024

Фінал відбудеться 11 лютого
Сьогодні 12:39 538 0
Визначились учасники Супербоулу-2024

Джерело - Чемпіон.

За підсумками фіналів НФК та АФК визначилися два учасники Супербоулу-2024.

Канзас-Сіті Чіфс обіграли Балтімор Рейвенс (17:10) у фіналу Американської конференції, а Сан-Франциско виграв Національну конференцію завдяки перемозі над Детройтом - 34:31.

Обидві команди вже зустрічалися одна з одною 4 роки тому – тоді чемпіонами стали Чіфс (31:20).

Фінальний матч відбудеться 11 лютого у Лас-Вегасі.

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